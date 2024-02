O PS quer o Estado a ajudar as famílias que têm empréstimos bancários para a compra de casa e que se encontrem em dificuldades para pagar as prestações, assumindo o crédito e fazendo um contrato de arrendamento vitalício por um valor compatível com os rendimentos do agregado familiar. A promessa consta do programa eleitoral socialista para as legislativas de 10 de março e foi apresentada este domingo, em Lisboa, pelo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos.









