PS quer "máximo apoio" nas legislativas e continuar diálogo à esquerda

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa disse que o PS pretende obter o maior número de votos nas próximas eleições legislativas, afirmando que o partido quer continuar a dialogar à esquerda.



"Vamos a eleições com um programa procurando obter o máximo apoio para ele e tendo a noção que pode ou não ser negociado com partidos posteriormente", disse Mariana Vieira da Silva, em entrevista à agência Lusa.





Nesse sentido, destacou que o primeiro-ministro, António Costa, "já afirmou muitas vezes a sua vontade de continuar este diálogo à esquerda qualquer que seja o equilíbrio parlamentar que saia das próximas eleições".Questionada sobre um possível acordo com o PSD, a ministra lembrou que o Partido Socialista "tem sido muito claro na ideia de que o bloco central é uma coisa que deve acontecer apenas excecionalmente e em momentos de emergência".Sobre os resultados das próximas eleições legislativas, Mariana Vieira da Silva afirmou que a existência de maiorias e sua dimensão só "se chega à conclusão depois"."O que é importante agora é que, qualquer partido que vá a eleições, e o PS não é exceção, pretende ter o maior número de votos e o maior apoio às suas políticas, faz parte da democracia", precisou.A ministra considerou que as maiorias absolutas na Europa "são residuais", sendo "provavelmente uma tendência que vem para ficar nas democracias atuais"."A capacidade de negociar no parlamento é uma coisa importante", sublinhou, destacando que o atual Governo e o PS se reveem "nas vantagens" da atual solução governativa."Julgo que o importante agora é cada um ir às eleições com o seu programa, discuti-lo, avaliá-lo e depois voltarmos. Tal como aconteceu em 2015, como toda a naturalidade, fazermos o debate que tivermos de fazer para constituir uma maioria no parlamento que possa dar continuidade a este equilíbrio", frisou.Na opinião de Mariana Vieira da Silva, a coligação parlamentar entre PS, PCP e BE significou "uma mudança que ficou para o futuro" e, por isso, "nada ficará como dantes", nem mesmo as conversas sobre as maiorias absolutas."Nós derrubámos um muro e virámos uma página de não participação dos partidos à esquerda do Partido Socialista na definição de políticas, no caso não do Governo, mas da maioria parlamentar que o apoia", frisou ainda.A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa fez um balanço positivo dos vários programas de acolhimento de refugiados em Portugal, admitindo que há melhorias a fazer nas áreas da habitação e aprendizagem do português.

Mariana Vieira da Silva afirmou que "é sempre possível melhorar" para que exista uma melhor integração dos refugiados que vêm para Portugal, nomeadamente na aprendizagem do português e na formação profissional, com vista ao acesso ao mercado de trabalho.

A ministra avançou que cerca de 90% dos refugiados que estão no país frequentam aulas de português, ressalvando que, quando chegam, "nem sempre estão em condições de iniciar imediatamente" a aprendizagem da língua.