PS quer reduzir multa pelas beatas no chão

O PS quer tornar mais leves as multas para quem atirar beatas para o chão. A proposta de alteração já deu entrada no Parlamento.Os socialistas propõem que seja considerada "contraordenação leve" deixar pontas de cigarros no chão. Já os estabelecimentos, como cafés e restaurantes, que não disponibilizem cinzeiros arriscam-se a uma "contraordenação grave". Os valores a aplicar vão ainda ser fixados.O PS vem aligeirar a iniciativa parlamentar do PAN, que previa "contraordenações ambientais". Neste quadro, a multa por atirar uma beata para o chão seria sempre superior a 500 euros. Já a falta de cinzeiros poderia custar até 2,5 milhões de euros às empresas.Para o deputado do PS Renato Sampaio estas alterações foram feitas no sentido de "viabilizar a proposta". Ao, o socialista diz acreditar que a lei terá "luz verde" ainda nesta legislatura.Os socialistas retiraram ainda a obrigação de restaurantes e cafés limparem beatas nos espaços envolventes, uma medida que o setor admitiu poder representar custos de contexto "difíceis de controlar".Na nova proposta, a Agência Portuguesa do Ambiente e a ASAE ficam fora da fiscalização, função que caberá às autarquias e forças policiais.André Silva, do PAN, estimou que sejam deitadas sete mil beatas, por minuto, para o chão no País. São cerca de 3700 milhões de filtros num ano.A AHRESP, associação da restauração, classificou a proposta do PAN como uma "trapalhada", por não ficar delimitado o que é uma zona de influência para os restaurantes limparem.Apesar das críticas aos valores das multas na proposta do PAN, os partidos reconhecem a urgência da lei e da sensibilização.