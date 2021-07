PS quer saber se Vítor Fernandes reuniu com Vieira enquanto era administrador do Novo Banco

O grupo parlamentar do PS questionou hoje o antigo administrador do Novo Banco Vítor Fernandes sobre se reuniu Luís Filipe Vieira enquanto ocupava o cargo e se participou na restruturação das dívidas associadas ao dirigente desportivo.

Nas questões colocadas ao antigo administrador do Novo Banco, a que a Lusa teve acesso, a bancada socialista interpelou Vítor Fernandes sobre se enquanto "exerceu funções de administrador no Novo Banco reuniu/contactou com Luís Filipe Vieira e/ou representantes da Promovalor SA e Imosteps SA", e quando é que decorreram estas reuniões.

O PS também quer sabe ser Vítor Fernandes "participou em algum processo de decisão relacionado com a reestruturação das dívidas" do presidente do Benfica, que, entretanto, suspendeu funções na presidência do clube desportivo.

"Se sim, descreva as intervenções ocorridas", solicitaram os socialistas.

O grupo parlamentar do PS também quer saber que diligências tomou o então administrador do Novo Banco depois da "receção do relatório do Banco de Portugal sobre a constituição e gestão do Fundo de Investimento Alternativo Especial", se, "na qualidade de administrador do Millennium BCP interagiu" com Vieira, José António dos Santos ou representantes, e se "algum desses contactos esteve relacionada com a Imosteps SA e/ou participadas".

O partido também questionou o presidente do Novo Banco, António Ramalho, sobre "quem foram os administradores e dirigentes do Novo Banco que reuniram e/ou contactaram Luís Filipe Vieira e/ou representantes da Promovalor SA e Imosteps SA", e também quando decorreram e qual foi o conteúdo destas reuniões.

"Estes processos foram debatidos nas reuniões do Conselho de Administração do Novo Banco? Se sim, quem foram os administradores que tomaram a iniciativa?", questionou o grupo parlamentar, interpelando também "quem foi o administrador que propôs ao Conselho de Administração a venda isolada dos ativos da Imosteps SA à Iberis Semper, Sociedade de Capital de Risco SA (Iberis)".

António Ramalho também foi questionado sobre se instruiu "ou ordenou o contacto" com Luís Filipe Vieira "no sentido de alertar para o conflito de interesses resultante da venda isolada dos ativos da Imosteps SA à Iberis".

"Quais os episódios que envolveram o Dr. Vitor Fernandes nos processos de decisão relacionados com a reestruturação das dívidas do Universo Luís Filipe Vieira, o caso Imosteps SA e o Fundo de Investimento Alternativo Especial", questionou ainda a bancada.

O vice-presidente bancada do PS João Paulo Correia tinha anunciado na terça-feira que o partido iria requerer depoimentos escritos do presidente do Novo Banco e do ex-administrador Vítor Fernandes sobre o "grau de envolvimento" de ambos e da administração nos negócios relacionados com Luís Filipe Vieira.

O requerimento endereça perguntas a António Ramalho e Vítor Fernandes visando apurar "o grau de envolvimento de cada um deles, da administração e cadeia de direção do Novo Banco relativamente à reestruturação das dívidas da 'Promovalor', detida por Luís Filipe Vieira, e relativamente à venda da 'Imosteps'", também de Vieira.

Luís Filipe Vieira, que suspendeu funções na presidência do Benfica, foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Vieira, que está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.