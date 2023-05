O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, reagiu, esta quarta-feira, à crise política que se vive no País, na sequência da polémica em torno do ministro das Infraestruturas, João Galamba, cuja demissão não foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa. O presidente da República afirmou discordar da decisão e, esta manhã, o líder do PSD, Luís Montenegro, voltou a insistir na demissão do ministro "O que a Direita teme é a boa governação do País e os seus evidentes resultados", afirmou João Torres.