O PS propôs esta sexta-feira a recandidatura do seu antigo eurodeputado e líder parlamentar para o cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), cuja eleição, no parlamento, está prevista para o próximo dia 29.

Francisco Assis, professor universitário, destacado militante ligado à ala de centro esquerda do PS, é presidente do CES desde 2020.

Para ser reconduzido no cargo de presidente do CES, o antigo presidente da Câmara de Amarante precisa da aprovação de dois terços dos deputados por voto secreto.