PS reforça maioria, PSD com subida ligeira, BE e CDU perdem e Chega elege no distrito de Santarém

Com o PS a reforçar a maioria no distrito de Santarém nas legislativas deste domingo e o PSD a segurar os três deputados, a grande novidade foi a perda do BE e da CDU e a eleição do Chega.

Num distrito onde as vitórias eleitorais nas legislativas têm vindo a ser repartidas entre socialistas (nove) e sociais-democratas (sete, por três vezes em coligações), o PS subiu dos 37,1% (quatro eleitos) de 2019 para os 41,2% (cinco deputados).

Hugo Costa, presidente da Federação Distrital de Santarém do PS e segundo eleito pelo círculo eleitoral de Santarém, logo a seguir a Alexandra Leitão, salientou à Lusa a vitória em 20 dos 21 concelhos do distrito (só Ourém se manteve fiel ao PSD), crescendo o partido em votos e em eleitos.