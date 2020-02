PS reformula proposta: Gatos sem dupla taxa e cães pagam licença

O PS reformulou a proposta relativa aos animais de companhia e entregou uma alteração, no âmbito da discussão do Orçamento para 2020, que isenta os gatos da dupla taxa e que só exige aos cães não perigosos um registo único no veterinário e o pagamento da taxa anual nas juntas de freguesia. A medida é hoje votada no Parlamento.Os donos de gatos passarão a fazer apenas o registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). Os cães de raças não perigosas só pagam o registo no SIAC uma única vez, mas têm de pagar nas juntas a licença anual. Segundo a proposta do PS, no ano em que é feito o registo no SIAC não é necessária a licença, logo, não há duplo pagamento.Isentos da taxa anual após o primeiro ano ficam os cães adotados em centros de recolha, donos em situação de carência económica e sociedades zoófilas. E para corrigir as queixas de que os veterinários estão a cobrar consulta para registo no SIAC – o valor está fixado nos 2,5 euros –a proposta do PS impede que seja "exigido outro pagamento pelo mero registo do animal". Só o ato médico da introdução do chip, ou eventuais vacinas, podem ser cobradas.A taxa sobre as celuloses, proposta pelo BE, foi aprovada com os votos do PS , PCP e PAN. PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. Já a descida do IVA da eletricidade é hoje votada, mas à falta de entendimento entre PSD e esquerda as propostas deverão ser rejeitadas.O Bloco queria que todas as injeções de capital no Novo Banco fossem sujeitas a autorização do Parlamento. A proposta foi chumbada. Já a proposta do PSD permite injeções até 850 milhões sem aval da AR foi aprovada.Quarenta deputados do PS vão votar a favor da subida do IVA na tourada para os 23% embora não concordem com a medida. "A posição deve-se exclusivamente à disciplina de voto", garantiu esta terça-feira a deputada Maria da Luz Rosinha.Os deputados, vindos de territórios com tradição taurina, criticam a imposição de uma "cultura do gosto" e chegaram a apresentar uma proposta de alteração, que não foi acolhida pela direção do grupo parlamentar.O PSD deu o dito pelo não dito e corrigiu esta terça-feira o voto favorável que tinha dado à proposta do PCP que acabava com a limitação do rendimento dos filhos para a atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI).Foi aprovada uma proposta do CDS que aumentou o vencimento durante a instrução básica dos recrutas das Forças Armadas para o valor da retribuição mínima mensal garantida. O PS contestou e votou contra a iniciativa.As escolas públicas vão ter mais funcionários e o Governo tem até junho para rever a atual portaria de rácio de pessoal não docente.Foi aprovado o reforço de 2 M€ para o Programa Porta 65, de arrendamento jovem, da autoria do PS. O PCP queria 25 M €.Proposta do PS de contratação de 30 especialistas de polícia científica da PJ aprovada.Aprovada proposta do PCP para a admissão de 2500elementos na PSP e na GNR.