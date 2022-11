PS rejeita as principais propostas do PSD

Luís Montenegro disse no Conselho Nacional do PSD de quinta-feira que, “desde a primeira revisão constitucional que o PS chega sempre tarde e a más horas ao processo, é relapso a aparecer e relapso a aceitar”, e acrescentou que tem visto “com satisfação o PS sempre atrás do comboio do PSD e a apanhar boleia do que é importante para o País”.









À mesma hora, no Largo do Rato, António Costa dizia na Comissão Política Nacional do PS que “a direita entendeu que devia abrir um processo de revisão constitucional” e, perante a situação, “podíamos ter duas atitudes: uma era simplesmente dizer que isso não é prioritário e não vamos apresentar nenhuma proposta; outra era dizer que [...] vale a pena contribuir para melhorar a Constituição”. O líder socialista disse que o PS escolheu a segunda alternativa, mas advertiu que as revisões constitucionais não são de quem as inicia, mas de quem as conclui. E, por isso, esta “não será a revisão constitucional do Chega”.