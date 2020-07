PS rejeita proposta para debates mensais com primeiro-ministro

O Grupo Parlamentar do PS chumbou hoje uma proposta do antigo ministro socialista Jorge Lacão para consagrar no Regimento da Assembleia da República a figura dos debates mensais com o primeiro-ministro.

A proposta de Jorge Lacão obteve 30 votos a favor, 54 contra e uma abstenção.

Com este resultado, continua em cima da mesa a proposta da direção do Grupo Parlamentar do PS de tornar obrigatória a presença do primeiro-ministro no parlamento, no limite, de dois em dois meses.