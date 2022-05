PS rejeita saída de vereadores em Setúbal para fazer cair Câmara

O vereador do PS em Setúbal Fernando José rejeitou esta terça-feira a possibilidade de os socialistas renunciarem aos cargos na Câmara para fazerem cair o executivo comunista, dizendo que cabe ao presidente da autarquia concluir se tem condições para continuar.

Fernando José disse à Lusa que "neste momento, com a informação e os dados" que se conhecem sobre o acolhimento de refugiados ucranianos pelos serviços municipais, "não existem motivos para exigir a demissão" do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, e que "terá de ser ele" e o Partido Comunista a tirarem as consequências deste caso e a concluir se o autarca tem condições para continuar no cargo, para o qual, sublinhou o socialista, foi eleito legitimamente, em eleições "livres e democráticas".

Em paralelo, Fernando José afirmou também não ver motivo para os vereadores do PS renunciarem aos cargos para que foram eleitos.