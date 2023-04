Apesar de todas as polémicas que têm envolvido o Governo, o PS não baixa nem uma décima no barómetro da Intercampus para o CM/CMTV, em abril. O PSD (24,1%) continua a não conseguir ultrapassar o PS (25,2%).



As intenções de voto nos dois partidos mantiveram-se praticamente inalteradas em abril, relativamente a março, com socialistas e sociais-democratas a prolongarem um taco a taco que já vem desde julho de 2022, quando o PSD começou a encurtar a distância do PS.









