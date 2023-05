PS responde a críticas da CGTP com agenda do trabalho digno

O secretário-geral adjunto do PS João Torres disse esta segunda-feira, no início da manifestação da CGTP, que a agenda do trabalho digno, que entra esta segunda-feira em vigor, vai dar mais segurança aos trabalhadores e combater a precariedade.

"Hoje entra em vigor a agenda do trabalho digno, e o PS continua comprometido com o combate à precariedade, incentiva o diálogo social através da contratação coletiva e continua também comprometido com a valorização dos salários, pensões e rendimentos dos portugueses", disse João Torres em declarações aos jornalistas depois de cumprimentar a secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores de Portugal (CGTP), Isabel Camarinha, no início da manifestação que assinala o 1.º de Maio.

"Os portugueses sabem que há um caminho de progresso e avanços, e com a agenda do trabalho digno dá-se um passo importante e cumprem-se os compromissos eleitorais, e os trabalhadores ficarão mais protegidos com as medidas que hoje entram em vigor", acrescentou o secretário-geral adjunto do PS.