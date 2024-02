PS reúne secretariado e comissão regionais na quinta-feira em Ponta Delgada

O PS Açores reúne o secretariado e a comissão regionais na quinta-feira, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para analisar a situação política na sequência das eleições legislativas regionais, disse esta terça-feira à Lusa fonte do partido.

Segundo a mesma fonte, primeiro reúne-se o secretariado regional, presidido pelo líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, e segue-se a comissão regional, cabendo ao presidente da mesa, Sérgio Ávila, a condução dos trabalhos.

Ainda de acordo com a mesma fonte, as reuniões, às 18h30 locais (mais uma hora em Lisboa), numa unidade hoteleira, visam analisar a situação política decorrente das eleições legislativas regionais de domingo e o futuro.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais dos Açores com 42,08% dos votos e 26 deputados, e ficou a três eleitos da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios.

José Manuel Bolieiro, líder da coligação de direita, que governa os Açores desde 2020, disse que irá governar com "uma maioria relativa" nos próximos quatro anos.

O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos (35,91%), seguido pelo Chega, com cinco mandatos (9,19%).

O Bloco de Esquerda (2,54%), Iniciativa Liberal (2,15%) e o partido Pessoas-Animais-Natureza (1,65%) elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.