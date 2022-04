PS sabe que orçamento das Forças Armadas deve crescer, diz Brilhante Dias

O líder parlamentar do PS manifestou-se esta segunda-feira de acordo com o teor do discurso do Presidente da República na sessão comemorativa do 25 de Abril, dizendo que os socialistas sabem que o orçamento da Defesa deve crescer.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias perante os jornalistas, depois de interrogado sobre a exigência que Marcelo Rebelo de Sousa no sentido de as Forças Armadas serem alvo de um maior investimento.

"Sabemos que, no quadro da NATO, o orçamento da Defesa deve paulatinamente crescer para corresponder às obrigações de Portugal no quadro da Aliança Atlântica", respondeu o líder da bancada socialista.

Na sua declaração inicial, o presidente de Grupo Parlamentar do PS referiu-se ao tema central da intervenção do chefe de Estado no parlamento.

"O discurso do senhor Presidente da República, reforçando a Defesa e as Forças Armadas como pilares da República Portuguesa, foi aplaudido pelo PS, num momento tão importante em que lutar pela paz significa estar ao lado do povo ucraniano. E lutar pela paz significa estar ao lado das Forças Amadas", sustentou.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, as Forças Armadas "têm um papel fundamental no quadro da NATO, agora na Roménia, mas também em outros países do mundo., tendo em vista uma estratégia de dissuasão para que a guerra não se alastre a outros países"

Perante os jornalistas, o líder parlamentar do PS observou que a sua bancada aplaudiu de pé não só o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, como também o do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

"Dois discursos que deixaram uma marca de como o nosso povo é universalista. Este é um país da diáspora, das comunidades. É um país que, integrado na NATO e na União Europeia, corresponde orçamentalmente e com a sua vontade a um esforço de construção da paz", sustentou.

Eurico Brilhante Dias, que no último Governo foi secretário de Estado de Augusto Santos Silva, com este a desempenhar as funções de ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, assinalou que a intervenção do presidente do parlamento destacou os portugueses que residem fora do seu território.

"As comunidades são uma expressão do universalismo português. Os discursos do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República complementam-se e celebraram e evocaram de forma muito feliz o 25 de Abril que hoje cumpre 48 anos", acrescentou.