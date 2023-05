PS salienta evolução económica e diz que Montenegro já admite perder eleições

O líder parlamentar do PS salientou esta quarta-feira os dados sobre a evolução da economia portuguesa, acusou o PSD de ter falhado todas as previsões e apontou que Luís Montenegro já admitiu perder as próximas eleições europeias.

Estas posições foram transmitidas por Eurico Brilhante Dias, depois de terem sido divulgados dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e de 1,6% em comparação com o trimestre anterior.

Ainda segundo a estimativa rápida do INE, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou para 4,0% em maio, menos 1,7 pontos percentuais do que em abril.

Perante os jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PS defendeu que "a vida dos portugueses vai melhorando", sinalizou o aumento intercalar já pago dos salários da função pública e o aumento intercalar das pensões a partir de julho, e sustentou que o país conseguiu inverter o ciclo de inflação, destacando medidas como o IVA zero em relação a um cabaz de produtos alimentares considerados essenciais.

Numa alusão à atuação do PSD e de outras forças políticas da oposição, Eurico Brilhante Dias afirmou que "os portugueses percebem a diferença entre casos e casinhos e a ação governativa concreta que chega às suas vidas".

"Tivemos um sintoma disso também no quadro político. O doutor Luís Montenegro já admitiu perder as eleições europeias. Percebe que a vida dos portugueses está a melhorar", advogou o líder da bancada socialista, antes de se referir também à atuação política do seu homólogo social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento.

"Ver o meu colega Joaquim Miranda Sarmento - um economista, professor na Universidade de Lisboa no ISEG -- fazer há pouco uma conferência de imprensa em que não mencionou uma única vez os números da economia portuguesa diz tudo sobre o estado da nossa oposição. O líder da principal bancada da oposição, economista, hoje, não disse -- como não tem dito o líder do PPD/PSD -- uma palavra sobre o comportamento da economia portuguesa, sobre a vida concreta dos portugueses. Sobre desemprego ou crescimento económico, disse zero", assinalou.