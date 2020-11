PS saúda candidatura de Ana Gomes e elogia Marcelo mas não vai declarar apoios nas presidenciais

António Costa, Secretário Geral do Partido Socialista (PS), anunciou este sábado, após reunião com a Comissão Nacional do partido, que o PS não vai declarar apoios nas presidenciais mas saúda candidatura de Ana Gomes e elogia Marcelo Rebelo de Sousa.António Costa pede aos eleitores para exercerem o direito de voto e que não deixem de intervir neste que é um "exercício de liberdade e cidadania".

A Comissão Nacional do partido aprovou esta moção de orientação política para as eleições presidenciais com "apenas duas abstenções e cinco votos contra", afirma Costa.

"O PS faz uma avaliação positiva do atual mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Valoriza o entendimento que tem praticado da função presidencial, a proximidade com os portugueses, a solidariedade institucional com os demais órgãos de soberania, a ação na Europa e no mundo em prol dos interesses de Portugal", lê-se na moção que partiu do Secretariado Nacional do PS.