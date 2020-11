A pós quatro dias de debates e votações na especialidade, e mais de 1500 propostas de alteração ultrapassadas, o Orçamento do Estado (OE) para 2021 foi esta quinta-feira aprovado com o ‘sim’ do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.