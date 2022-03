O PS conquistou os dois mandatos elegíveis pela Europa na repetição das Legislativas por aquele círculo, roubando assim um lugar que tinha sido conquistado pelo PSD na primeira votação. É um volte-face para o PSD, que levou à impugnação da votação por terem sido contabilizados boletins sem cópia do cartão de cidadão, prática que teria sido acordada por todos os partidos.









Segundo os dados provisórios publicados, o PS venceu com 32,9% dos votos, o PSD ficou em segundo, com 14,99% e confirmou-se o Chega como terceira força política com 7,09%, posição detida anteriormente pelo BE que, agora, caiu para sexto lugar.

A candidata do PSD, Maria Ester Vargas, reconheceu a conquista do PS, mas destacou o elevado número de votos anulados, entre 30 e 40%. Para Ester Vargas, a indicação do MAI “induzia em erro e pessoas menos atentas” colocaram a cópia do cartão de cidadão dentro do envelope verde, juntamente com o boletim de voto, e não dentro do envelope branco, ao lado do envelope verde, como era suposto.





Votaram 109 350 eleitores, dos 926 376 que estavam inscritos, o que representa uma abstenção de 88,20%. Ao CM, fonte oficial do Ministério da Administração Interna revelou que, tendo em conta apenas o voto por correspondência, foram recebidas 109 901 cartas , ou seja 55,98% dos 196 304 boletins que chegaram na primeira votação.