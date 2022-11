O PSD pediu a audição parlamentar do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, sobre o caso do contrato-promessa que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha e que está a ser investigado pelo Ministério Público, mas, tão cedo, o PS não vai querer falar do assunto.



Embora o PSD tenha pressa em levar Miguel Alves ao Parlamento, o PS não tem pressa nenhuma.









