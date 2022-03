PS venceu com 42,50% e 2.302.601 votos, segundo mapa oficial

O PS venceu as eleições legislativas de 30 de janeiro com 2.302.601 votos, correspondentes a 42,50% do total de votantes, elegendo 120 deputados, de acordo com o mapa oficial dos resultados este sábado publicado em Diário da República.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicou hoje em Diário da República o mapa oficial com os resultados das eleições e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República.

A publicação dos resultados oficiais ocorre quase dois meses depois do dia da eleição por causa da repetição do sufrágio no círculo da Europa, depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter anulado 80% do total dos votos naquele círculo (157.000 votos).