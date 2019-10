PS volta a refrear Bloco de Esquerda na negociação do Orçamento de Estado

O PS voltou a ziguezaguear na relação com o Bloco de Esquerda, o que ditou o cancelamento de uma reunião entre os dois partidos que deveria ter hoje lugar.Segundo apurou o, os socialistas queriam um encontro sem António Costa e Ana Catarina Mendes para discutir apenas linhas gerais do programa de Governo.O BE entendeu que a nega dada pelo primeiro-ministro após os encontros da passada semana não justificava um debate do programa socialista e que o passo seguinte seria a discussão do Orçamento. O encontro teria apenas a presença de Duarte Cordeiro, o ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, sabe o"O programa de Governo é o programa do Partido Socialista e sobre ele não há nada a dialogar", disse aofonte bloquista, sublinhando que perante o desafio para uma análise das medidas a incluir no próximo Orçamento do Estado o PS acabou por atirar a reunião para um calendário mais distante."O PS disse que não tinha condições ainda para discutir as questões orçamentais." Entre os bloquistas, o refreio na negociação criou espanto, até porque Costa tinha afirmado, quando se demarcou de um apoio do BE para toda a legislatura, que queria acelerar a preparação do próximo OE e encerrá-lo até ao final do ano.Do lado do PS, a estratégia foi desvalorizar o cancelamento da reunião. "Não vamos estar sistematicamente a confirmar ou a não confirmar reuniões formais ou menos formais. O PS vai ter reuniões antes da entrega do programa do Governo", frisou fonte da direção à Lusa.sabe que os socialistas só preveem começar a discutir o OE em meados de novembro. Aliás, o Ministério das Finanças envia esta terça-feira o esboço orçamental para Bruxelas, mas numa lógica de mero cumprimento formal de prazos, com dados macroeconómicos e praticamente sem detalhes mais profundos.