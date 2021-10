PS/Açores diz que 'chumbo' do orçamento coloca em causa verbas para a região

O PS/Açores alertou esta quinta-feira que o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) prejudica a região, colocando "em causa" verbas para a comparticipação de prejuízos do furacão Lorenzo ou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Citado num comunicado do partido regional, Berto Messias, membro do Secretariado Regional do PS/Açores, alerta que, o 'chumbo' do Orçamento da República coloca "em causa um conjunto de matérias que são fundamentais", citando as "verbas para a comparticipação financeira dos prejuízos do furacão Lorenzo, o pagamento das ligações inter-ilhas, as verbas afetas à região no âmbito do PRR, entre muitas outras matérias".

"Tudo isso fica em causa e esta é uma opção com a qual nós não concordamos e que lamentamos profundamente", notou.