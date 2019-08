PSD à caça de autor da sondagem fantasma

Adireção nacional do PSD "desconhece quem mandou realizar a sondagem a vários militantes do partido sobre potenciais sucessores à liderança de Rui Rio, nem consentiu qualquer inquérito do género", revelou aoo secretário-geral do PSD, José Silvano. Por isso, o PSD "vai averiguar internamente quem foi o seu autor", acrescenta.As listas do PSD, com os contactos dos militantes, "só podem ser usadas por empresas de estudos de mercado "com a devida autorização da direção do partido", sublinha Silvano. "Se se constatar que esses dados foram usados de forma abusiva, violando a proteção de dados, a direção vai apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados", avisa o social-democrata.No centro da polémica está uma sondagem realizada pela Multidados, sediada em Aveiro, a vários militantes sobre se conheciam alguns dos putativos líderes do PSD e críticos de Rio, como Miguel Pinto Luz, Luís Montenegro ou Moreira da Silva. Silvano confirmou que recebeu "queixas internas sobre o questionário" que "só vêm fragilizar ainda mais o partido".A empresa de sondagens afirmou aoque "agiu dentro da lei" e que "os resultados não serão tornados públicos". "É só uma avaliação interna", disse a diretora da empresa Florbela Borges. A última sondagem da Multidados foi feita para a TVI, no final de julho, e dava o PSD com um mínimo histórico de 20% das intenções de voto nas próximas Legislativas, com 35,5% das intenções para o PS.Dentro do PSD "corre o boato de que alguém estará a querer posicionar-se para o pós-Legislativas, onde se espera que Rio saia fortemente derrotado", apurou ojunto de alguns militantes. "O partido está a arder e ninguém quer saber da campanha eleitoral, só fazem contas para ver quem vai para o lugar de Rio", acrescenta outra fonte ouvida peloFundado a 6 de maio de 1974 por Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota sob o nome Partido Popular Democrático (PPD). Rui Rio é o 18º presidente social-democrata, tendo sucedido a Passos Coelho.A constituição e aprovação das listas do PSD para as Legislativas, no Conselho Nacional de 30 de julho, gerou um mar de críticas internas, tendo levado a demissões nas distritais de Aveiro e Leiria e ao boicote da campanha eleitoral em Santarém.