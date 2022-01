PSD acusa Costa de deturpar afirmações de Rio e apela a "campanha séria"

O PSD acusou esta terça-feira o secretário-geral do PS, António Costa, de deturpar as afirmações do presidente social-democrata Rui Rio "numa clara tentativa de enganar os portugueses", e apelou a uma "campanha séria" e sem desinformação.

As críticas do PSD surgem numa nota à imprensa assinada pelo secretário-geral José Silvano, pouco depois de Rui Rio ter reagido também, via Twitter, à mensagem em vídeo de António Costa em que acusa o presidente do PSD de "transacionar" valores humanistas por conveniência eleitoral, a propósito de posições assumidas sobre a prisão perpétua no debate de segunda-feira com o líder do Chega, André Ventura.

"A continuar a deturpar desta forma o que eu digo, mais uma semana e o dr. António Costa pode estar a acusar-me de defender que as mulheres devem andar de burca", escreveu Rui Rio.