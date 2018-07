Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD acusa Governo de "falta de transparência" no reforço dos fundos do Hospital de Santarém

Reforço de capital realizado ficou aquém do exigido pelo Tribunal de Contas.

Por Lusa | 18:19

O PSD acusou esta quinta-feira o Governo de "falta de transparência e competência" na resolução dos problemas do Hospital de Santarém, por, ao contrário do afirmado, o reforço de capital realizado ficar aquém do exigido pelo Tribunal de Contas.



Os deputados do PSD eleitos por Santarém, Nuno Serra, Teresa Leal Coelho e Duarte Marques, reuniram-se na quarta-feira com a administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e "ficaram a saber que a recapitalização feita pelo Governo ficou aquém das necessidades exigidas pelo Tribunal de Contas e que Governo só autorizou a contratação de 18 dos 49 enfermeiros pedidos pelo Hospital para fazer face às 35 horas" semanais, afirmam em comunicado.



Os deputados lembram que, para resolver o problema dos fundos negativos, que levou o Tribunal de Contas (TdC) a negar visto à segunda fase das obras no bloco operatório e ao fornecimento de refeições, o Governo antecipou receita do HDS no valor de 16,8 milhões de euros e procedeu a um reforço de capital de 18,7 milhões de euros.



Contudo, este valor, de cerca de 36 milhões de euros, "é insuficiente, já que o saldo negativo do HDS é superior a 50 milhões de euros, e, portanto, não é suficiente para ultrapassar os sucessivos vetos do TdC", afirma o comunicado.



Os sociais-democratas afirmam que esta informação contraria "o que foi dito pelo ministro da Saúde" na Comissão de Saúde do parlamento, em resposta a uma interpelação de Duarte Marques, bem como na resposta a uma pergunta entregue pelos deputados social-democratas.



Segundo o comunicado, Nuno Serra "lamenta a situação e a falta de transparência e competência do Governo em mais esta matéria, pois já por três vezes o Ministro da Saúde garantiu que esta situação estava resolvida e afinal não está".



Para os deputados, só o aumento de capital permitirá resolver o problema, pelo que criticam o recurso à antecipação de receita, que apenas cria "um outro problema mais à frente, ou seja, empurrando com a barriga".



O comunicado lamenta ainda que o Governo só tenha autorizado a contratação de 18 dos 49 enfermeiros pedidos pela administração do HDS para fazer face à alteração das 35 horas de trabalho semanais e por, "mais uma vez, ter deixado para a última hora a contratação de pessoal para fazer face à redução do horário de trabalho".