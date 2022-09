PSD acusa Governo de propor "estagnação de salários", PM defende "máxima cautela"

O PSD acusou esta quinta-feira o Governo de propor aos privados uma "estagnação de salários" para os próximos quatro anos, com o primeiro-ministro a recomendar "máxima cautela" para evitar uma espiral inflacionista de que "ninguém sabe sair".

Na primeira ronda do debate sobre política geral com o primeiro-ministro, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, centrou toda a sua intervenção na perda de poder de compra real quer nas pensões quer nos salários, referindo-se à proposta apresentada na quarta-feira pelo Governo em sede de concertação social para o setor privado.

O Governo propõe aos parceiros sociais uma valorização nominal das remunerações em 4,8% em média, em cada ano, entre 2023 e 2026, de forma a garantir nesse período um aumento médio acumulado de 20% dos salários dos trabalhadores.