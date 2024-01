PSD acusa Pedro Nuno Santos de estar "repleto de pecados"

O PSD acusou, esta quarta-feira, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de estar "repleto de pecados" e de ser um dos responsáveis pelos problemas que o país atravessa.

Numa declaração política no parlamento, na Comissão Permanente, o deputado Duarte Pacheco afirmou que Pedro Nuno Santos quer aparentar "ser virgem", mas "tal não é verdade, pois está repleto de pecados".

"Esteve sete anos neste governo e, logo, é corresponsável pelo caos a que se chegou, com a maior irresponsabilidade durante esta governação", afirmou o deputado, referindo que o líder do PS e antigo ministro da Habitação e das Infraestruturas tem também "responsabilidades diretas nas patas que acompanhou".

A sua ação como governante "levanta muitas dúvidas sobre a competência" para ser primeiro-ministro, defendeu.

Duarte Pacheco deu como exemplo a ferrovia, alegando que, "com base nos diversos anúncios feitos pelo governo, já não devia haver um português sem comboio à sua porta, mas a realidade é que os atrasos são brutais, o serviço está pior", e falou também na TAP, afirmando que "a situação é de loucura, tal foi a ligeireza da governação".

"Estamos perante um PS que é o responsável único pela situação em que o país se encontra, estamos perante um PS que diz apresentar soluções para os problemas do país sem nunca as ter implementado durante os mais de 20 anos da sua governação", criticou.

O deputado social-democrata lamentou também que o PS tenha escolhido para candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas "a mesma equipa, e que é responsável toda ela pela situação do país", mas quererem passar a "imagem de estar com a cara lavada", e acusou os socialistas de não assumirem "responsabilidade por coisa nenhuma".

Duarte Pacheco salientou que nas eleições legislativas de 10 de março "só há uma alternativa real, corporizada pela AD", coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM.

Nesta que foi a sua última intervenção na Assembleia da República, uma vez que não integrará as listas de candidatos a deputados, o social-democrata aproveitou para se despedir, agradeceu a "amizade e respeito" e apontou que "servir o parlamento é uma honra" que nunca esquecerá.

Duarte Pacheco foi aplaudido por todas as bancadas, e de pé pelos deputados do PSD e PS.

Também numa declaração política, o líder parlamentar da IL elencou problemas que o país atravessa e apresentou algumas das soluções que o partido vai propor nas próximas legislativas.

Rodrigo Saraiva defendeu a necessidade de simplificar e baixar o IRS "para que os portugueses tenham mais salário líquido", apostar "seriamente no crescimento económico", na saúde apostar num "sistema universal de acesso onde público, privado e social funcionem em permanência para servir os utentes".

Na habitação, o deputado considerou "essencial criar condições para mais construção", simplificando licenciamentos e baixando impostos, e na mobilidade a implementação de um "plano ferroviário nacional" que garanta a ligação a todas as capitais de distrito.

"A IL é o partido da energia reformista, é o partido da coragem e da competência, a IL é o partido das soluções e não dos leilões", salientou.

Ainda no período de declarações políticas, o líder do Chega considerou que o país atravessa uma "crise dias instituições profunda", falando nas buscas que decorreram hoje nas regiões autónomas e no continente e que envolvem titulares de cargos políticos do Governo da Madeira e Câmara do Funchal por suspeita de favorecimento indevido de sociedades/grupos.

"O dia 10 de março não é só sobre os partidos que vamos escolher, é uma escolha fundamental, da mudança que temos de fazer para parar a degradação absoluta em que encontramos as instituições", defendeu André Ventura.

A Comissão Permanente da Assembleia da República, órgão com menos deputados que o plenário e poderes limitados, entrou em funções após a dissolução do parlamento e a marcação de eleições legislativas para 10 de março, na sequência da demissão do primeiro-ministro.

A deputada Carla Castro, que anunciou a semana passada que se vai desfiliar do partido, integra a Comissão Permanente.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial do partido explicou que a IL mantém a deputada neste órgão, mas Carla Castro não marcou presença na reunião de hoje.