PSD acusa Santos Silva e Ventura de 'cumplicidade e conluio'

O secretário-geral do PSD acusou esta quarta-feira o presidente do parlamento e André Ventura, tal como PS e Chega, de "cumplicidade e conluio" na rejeição do projeto dos sociais-democratas que pedia um referendo à despenalização da eutanásia.

"O que aconteceu foi um atropelo ao normal funcionamento do parlamento, e o exemplo máximo de cumplicidade e conluio entre o PS e o Chega, entre o dr. André Ventura e o dr. Santos Silva, com o alto patrocínio do primeiro-ministro", acusou Hugo Soares, em declarações aos jornalistas na sede nacional do PSD.

O presidente da Assembleia da República decidiu esta quarta-feira não admitir a iniciativa do PSD de um referendo sobre a despenalização da eutanásia por "não existirem alterações de circunstâncias" em relação a uma iniciativa anterior já apresentada sobre a mesma matéria, pelo Chega, em junho e que foi rejeitada.