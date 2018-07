Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD ajuda socialistas a aprovar lei laboral

Abstenção da direita deu luz verde ao diploma apesar da rejeição de BE, PCP e PEV.

Por Salomé Pinto | 01:30

No último plenário antes de o Parlamento ir de férias, foram votados mais de 200 projetos. Nesta autêntica maratona que esta quarta-feira durou mais de cinco horas, PSD e CDS deram a mão aos socialistas e viabilizaram, através da abstenção, a proposta do Governo que altera o Código do Trabalho.



O diploma só teve a aprovação dos socialistas. Já os aliados da esquerda - Bloco, PCP e PEV - viraram as costas ao PS e rejeitaram o texto.



A proposta do Executivo limita a duração e as justificações legais para a contratação a prazo e do trabalho temporário e acaba com o banco de horas individual. Em compensação, aumenta o período experimental de jovens e desempregados, cria um novo banco de horas grupal e estende os contratos de muito curta duração a todos os setores.



Evitando romper com os acordos à esquerda, os socialistas deram uns rebuçados aos parceiros da geringonça e votaram favoravelmente várias propostas do BE e PCP que envolvem a contestação dos despedimentos e as restrições ao trabalho temporário e à contratação externa (‘outsourcing’).



A discussão na especialidade arranca em setembro. E o PSD só vai apoiar o Governo se o diploma não se afastar do acordo de concertação social.



PORMENORES

Lei das Finanças Locais

As alterações ao diploma propostas pelo Governo de Costa foram aprovadas ontem na Assembleia da República com os votos favoráveis do PS e PSD.



Descentralização

A transferência de competências do Estado central para as autarquias a partir de 2019 também teve luz verde à custa dos votos a favor do PS e PSD.



Alojamento local

Foi aprovado ontem o diploma que dá mais poderes às câmaras e aos condóminos na autorização deste negócio, apesar dos votos contra do PSD e CDS.