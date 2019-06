PSD apela ao Governo para tomar "medidas extraordinárias" nos transportes

O PSD apelou esta quarta-feira ao Governo para adotar "medidas extraordinárias" e dar resposta à "situação calamitosa" nos transportes em Portugal, como acontece na travessia fluvial em Lisboa, de que culpa o executivo e a "sua incompetência".O desafio foi feito por Emídio Guerreiro, deputado do PSD, em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, depois de se reunir com as administrações e sindicatos da Transtejo e Soflusa, envolvidos em várias greves nas últimas semanas."Temos que ter capacidade de criar soluções extraordinárias para uma realidade que não deveria ser esta, mas é fruto da incompetência do Governo", acusou.É preciso, afirmou o deputado do PSD, que o Governo "tome medidas extraordinárias para facilitar a vida das pessoas" porque "o que é importante é que as políticas" sejam adotadas "em função dos utentes".Emídio Guerreiro explicou que a situação no transporte fluvial no Tejo, em Lisboa, é "fruto de desinvestimento total nesta legislatura", a que se somam "as dificuldades que já vinham detrás", e disse que os transportes são neste momento menos e não há certeza de que os concursos que estão agora a ser lançados terão resultado.O deputado social-democrata alertou ainda para a situação nas duas empresas, Soflusa e Transtejo, e pediu ao executivo que tente resolver o conflito laboral.