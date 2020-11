PSD aponta "falta de preparação" e pede mudança na estratégia do combate à Covid-19

O PSD afirmou hoje que foi "falta de preparação" que conduziu ao "descontrolo da situação pandémica" em Portugal, e pediu uma "mudança radical" na estratégia de identificação, isolamento e testagem de casos suspeitos ou identificados.

Em declarações aos jornalistas à saída da reunião com especialistas em saúde pública, no Infarmed (em Lisboa), o vice-presidente da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite confirmou que, tal como disse o presidente Rui Rio, o partido dará o seu apoio a um decreto de renovação do estado de emergência, desde que este seja "razoável".

O deputado e médico lamentou o hiato de mais de dois meses desde a última reunião entre partidos e especialistas e apontou que o encontro de hoje decorre "numa situação em que não se retomou o controlo da situação pandémica".

"Fica-se com sensação que a falta de preparação levou ao descontrolo da covid-19 no nosso país e, como disseram os especialistas, ainda temos longas semanas muito difíceis pela frente, com uma sobrecarga do sistema de saúde e colocando em risco a capacidade de resposta dos cuidados intensivos e, potencialmente, um aumento agravado de óbitos", afirmou.

Ricardo Baptista Leite não quis pronunciar-se sobre medidas concretas, quer do atual estado de emergência, quer do próximo quadro - dizendo que apenas o Governo dispõe de toda informação -, mas alertou que nas últimas semanas "80% das novas infeções decorreram sem se compreender como é que estas pessoas se infetaram".

"Somos um barco à vela a navegas às escuras e sem bússola", lamentou.

O deputado apelou a que as medidas apresentadas há uma semana do Conselho Estratégico Nacional do PSD sejam "pelo menos analisadas pelas autoridades", nomeadamente a que pede a realização de testes, identificação e isolamento em 24 horas de todos os casos suspeitos de covid-19.

"Entendemos que sem mudar radicalmente a estratégia testagem, identificação e isolamento em tempo adequado de todos casos infetados e suspeitos não iremos conseguir controlar a situação pandémica", avisou.