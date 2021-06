PSD com passivo de 6,1 milhões de euros e 469 mil euros devolvidos à AR em 2020

O passivo do PSD fixou-se em 6,1 milhões de euros em 2020, menos 2,4 milhões de euros em relação a 2019, e o partido devolveu 469,3 mil euros em excesso de subvenção das autárquicas de 2013, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado divulgado, referente ao relatório e contas do último ano, "o passivo do partido fixou-se em 6,1 milhões de euros no final de 2020, em resultado de uma redução de 2,4 milhões de euros face a 2019", ano em que o passivo tinha ficado em 8,5 milhões de euros.

Já o ativo do PSD cresceu "no valor de 1,7 milhões de euros". O partido regista "o valor de 20,7 milhões de euros de fundos patrimoniais, isto é, uma situação líquida financeira muito positiva", enquanto os resultados líquidos consolidados "ascenderam ao valor positivo 854 mil euros".