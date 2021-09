PSD conseguiu cinco das 11 presidências municipais na Madeira

O PSD conseguiu eleger no domingo cinco presidentes de câmara na Madeira, três dos quais em candidaturas em coligação com o CDS-PP, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna divulgados hoje.

As cinco presidências foram conquistadas com maioria absoluta e o CDS-PP tem também uma presidência conquistada a solo, em Santana, com maioria absoluta.

O PS, que lidera atualmente o município do Funchal numa coligação com vários partidos, perdeu esta gestão camarária, mas vai presidir em três concelhos no próximo mandato.

O JPP continua na liderança municipal em Santa Cruz e o município da Ribeira Brava mantém-se na gestão do movimento independente Ribeira Brava em Primeiro.

Todas as presidências em municípios madeirenses foram obtidas com maioria absoluta.