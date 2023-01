PSD considera que Marcelo fez leitura correta ao afastar para já dissolver parlamento

O líder do PSD considerou hoje que o Presidente da República fez a leitura correta ao afastar para já um cenário de dissolução do parlamento, salientando que eleições antecipadas só podem acontecer por implosão do próprio Governo.

Luís Montenegro assumiu esta posição em conferência de imprensa, em Lisboa, no final da primeira reunião do novo Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD - órgão consultivo do partido com uma equipa de coordenadores, presidida pelo antigo líder da JSD e ex-secretário de Estado Pedro Duarte.