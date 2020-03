PSD contra injustiça fiscal nas pensões

O PSD quer alterar o código do IRS para travar a penalização fiscal dos pensionistas que recebem as prestações com atraso, segundo o projeto de lei que deu entrada no Parlamento na última sexta-feira.



Segundo a proposta, há contribuintes forçados a pagar uma taxa de IRS agravada, isto é, relativa ao ano em que recebem as prestações e não ao ano a que se reportam.





