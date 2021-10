PSD convoca Conselho Nacional para reunião extraordinária a 6 de novembro

O PSD convocou o Conselho Nacional para uma reunião extraordinária, a realzar-se no próximo dia 6 de novembro às 15h30 em Aveiro para decidir se adia ou se mantém as diretas do partido para o dia 4 de janeiro.No seu site oficial, o partido escreve que na ordem dos trabalhos estará a análise da atual situação política do país, com o chumbo da proposta do Orçamento do Estado e da iminente dissolução do Parlamento.Para além disso, na reunião será falada "a alteração ao Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.º Congresso Nacional e respetivo cronograma", pode ler-se em comunicado.A decisão surge, segundo o despacho, em resposta a dois requerimentos de convocação de Conselho Nacional extraordinário: um, apresentado por dirigentes distritais e conselheiros nacionais que apoiam Paulo Rangel, com vista a discutir a antecipação do Congresso do partido para 17, 18 e 19 de dezembro -- em vez de entre 14 e 16 de janeiro -- e outro, introduzido pela Direção Nacional do partido, com vista à "análise da situação política decorrente da reprovação do Orçamento do Estado".