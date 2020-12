António Costa quis transmitir gratidão e esperança aos portugueses neste Natal, mas não foi essa a mensagem recebida pela maioria dos partidos. A principal crítica veio dos sociais-democratas, que sentiram a falta de “ambição”.









“Não houve uma palavra de ambição. Não houve uma palavra de futuro. Esta mensagem define bem o que é este Governo e a sua forma de governar, porque escolhe a palavra esperança sem ser acompanhada de futuro. É uma esperança contemplativa”, afirmou este sábado André Coelho Lima, vice-presidente do PSD.

Também o Bloco de Esquerda se mostrou descontente. “Só palavras não chegam. As palavras têm de ter uma tradução em atos, que têm de ser consequentes”, disse o deputado Moisés Ferreira. A acompanhar o descontentamento estiveram os comunistas. “O que faltou ao primeiro-ministro foi anunciar a contratação dos profissionais de saúde em falta. O que faltou foi anunciar a rutura com as políticas que criaram os problemas estruturais que ficaram agora expostos com a pandemia”, criticou o dirigente do PCP João Frazão.





De recordar que, na mensagem de Natal, António Costa endereçou palavras de gratidão a todos os que têm ajudado no combate à pandemia, principalmente aos profissionais de saúde, e mostrou-se esperançoso com o início da vacinação contra a Covid-19 e com a bazuca europeia. Mas isto não chegou para a maioria dos partidos. Alguns veem mesmo a declaração do primeiro-ministro como uma antevisão do fim do Governo minoritário do PS. “António Costa serviu-nos, em dia de Natal, um Governo em fim de ciclo e sem qualquer capacidade para contagiar a esperança dos portugueses. O Natal de 2020 é marcado por uma angústia profunda, sem direito a espírito nem milagre de Natal”, afirmou Miguel Barbosa, vice presidente do CDS-PP.



“Responsabilidade e confiança” têm aplausos do PS



O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, destacou este sábado a “responsabilidade e confiança” detetadas na mensagem de Natal do primeiro-ministro. “Reflete o valor da gratidão, o sentimento que todos os portugueses têm por aqueles que, durante os períodos mais críticos da pandemia, entregaram as suas vidas para que todos tivéssemos acesso aos bens e serviços essenciais”, disse.