O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta sexta-feira o Governo de “falta de vergonha” no processo de privatização da TAP. Numa visita a Pombal, o líder social-democrata apontou que o executivo está a “fazer em 2023 o que estava feito em 2015”, aludindo à privatização da companhia aérea pelo Governo de Pedro Passos Coelho, revertida pelo primeiro-ministro António Costa. Na altura, o Estado passou a ter a maioria da empresa, que passou a ser um controlo total em 2020.





Na quinta-feira, o ministro das Finanças anunciou o arranque do processo de venda da companhia aérea, que passa pela venda de, no mínimo, 51% da TAP, com 5% da empresa a ficar para os trabalhadores, como aconteceu na privatização feita pelo Governo PSD.