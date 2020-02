PSD dá nega a Costa e recusa alterar lei que permite a municípios vetar construção de aeroporto do Montijo

O PSD não vai ajudar o Governo a alterar a lei que permite aos municípios vetar a construção do aeroporto do Montijo. "É mais do que óbvio que a alteração serve para solucionar um problema concreto e avulso", sustentou esta quarta-feira Salvador Malheiro, vice-presidente do partido, numa conferência de imprensa em que acusou o Governo de "incompetência e irresponsabilidade". Já antes, David Justino, outro ‘vice’ de Rui Rio, tinha antecipado a posição do partido à TSF: "Alterar a lei em cima do acontecimento é um pontapé no Estado de direito."Esta quarta-feira, num debate de atualidade pedido pelos Verdes na Assembleia da República, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou a lei "desajustada e desproporcional pelo poder de veto que dá, no limite, a um só município".Para o governante, uma autarquia "não deve ter o poder absoluto" de condicionar "o interesse nacional".Certo é que todos os partidos se manifestaram contra a intenção do Governo em alterar a lei, com o PCP a ameaçar com um pedido de apreciação parlamentar.De resto, até a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu esta quarta-feira, à TSF, que "as leis não se mudam a meio do processo".O presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia, é contra a construção do aeroporto do Montijo, o que pode condicionar a construção da infraestrutura, uma vez que a lei prevê que a obra só possa avançar se receber parecer favorável de todos os municípios afetados pela mesma.O PS/Setúbal, presidido por António Mendonça Mendes - secretário de Estado Assuntos Fiscais -, acusou ontem os autarcas do PCP da região de serem "forças de bloqueio ao desenvolvimento" ao tentarem travar na secretaria o aeroporto.