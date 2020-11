O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, tomou posse esta terça-feira.A vice-presidência do novo executivo açoriano e a secretaria regional do Ambiente foram entregues aos centristas Artur Lima e Alonso Miguel, respetivamente, enquanto Manuel Humberto Lopes São João, eleito pelo PPM, assume a pasta do Mar e Pescas.