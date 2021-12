PSD de Castelo Branco diz que lista do círculo foi alterada sem informação prévia

A Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco disse esta terça-feira que a lista de deputados enviada para a Nacional foi alterada sem qualquer informação prévia.

O líder da distrital do PSD de Castelo Branco, Luís Santos, ficou fora da lista de candidatos a deputados, sendo substituído por Álvaro Batista, advogado que disputou e perdeu a presidência da distrital precisamente para Santos.

"A lista enviada [para as legislativas] foi alterada sem qualquer informação prévia, alterando a composição da mesma, não respeitando as indicações do órgão distrital e das respetivas concelhias numa opção unilateral por parte da Comissão Política Nacional e sem qualquer iniciativa de interação ou auscultação junto das estruturas locais eleitas", referiu, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco.