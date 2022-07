PSD de Portalegre acusa Governo de "faltar à palavra" para com os agricultores

A Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD acusou esta sexta-feira a ministra da Agricultura de "faltar à palavra" para com os agricultores, no âmbito do apoio excecional de crise, lamentando que não tenham sido liquidadas as ajudas.

"Este apoio não é nada mais, nada menos do que as ajudas que os agricultores têm direito, não são ajudas nacionais, são ajudas da Europa", alertou a vice-presidente da Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD, Fermelinda Carvalho.

A dirigente partidária, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa, recordou que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, "entendeu estipular" um prazo para pagamento e que a antecipação dessas ajudas, nomeadamente em "50%", seriam pagas até final de maio.

"Essa data não foi cumprida, sem qualquer explicação. A própria ministra estipulou outra data, 30 de junho, novamente voltou a não ser cumprida, faltou pela segunda vez à palavra dada", disse.

O Ministério da Agricultura anunciou esta sexta-feira que os pagamentos no âmbito do apoio excecional de crise já foram processados, sendo que os agricultores vão receber a totalidade das ajudas até terça-feira.

"Os pagamentos no âmbito do Apoio Excecional de Crise já foram processados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)", indicou esta sexta-feira, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

No total, deram entrada no IFAP 36.153 candidaturas e serão pagos 240 milhões de euros.

O pagamento será feito em duas parcelas e os agricultores vão receber a totalidade das ajudas até terça-feira, assegurou o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes.

"Não sabemos se vai ser ou não cumprido, de qualquer maneira houve aqui uma falta de palavra da ministra e do senhor primeiro-ministro, do Governo", acusou Fermelinda Carvalho.

A dirigente social-democrata, também presidente do município de Portalegre e presidente da Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre, acrescentou ainda que os agricultores "desesperam" pelo apoio excecional de crise para fazer face aos compromissos assumidos junto dos fornecedores.