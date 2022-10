PSD de Setúbal quer refeições e transportes gratuitos para alunos do 1.º e 2.º escalões

O PSD vai propor à Câmara de Setúbal que garanta refeições e transportes escolares gratuitos para alunos do pré-escolar ao secundário, do 1.º e 2.º escalões dos apoios escolares, no orçamento para 2023, foi esta terça-feira anunciado.

"Uma das nossas propostas é garantir que as refeições e os transportes escolares sejam gratuitos, para os alunos do primeiro e segundo escalões, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, bem como a gratuitidade dos transportes para as crianças com necessidades especiais que não podem usar transportes públicos", disse a vereadora Sónia Leal Martins, lembrando que o PSD defende também a aplicação do IMI familiar no concelho.

"Vamos também propor a implementação de bolsas de estacionamento, no âmbito da implementação do estacionamento tarifado que foi feito e, para além da implementação dessas bolsas, a aplicação de redução de custos na aquisição dos dísticos", disse, adiantando que o primeiro dístico passará a ser gratuito para as famílias e para as empresas da baixa setubalense, o segundo dístico terá um desconto de 50% e o terceiro dístico de 25%.

A autarca social-democrata, que falava à agência Lusa após uma conferência de imprensa em que também participou o cabeça-de-lista do PSD às últimas eleições autárquicas em Setúbal, Fernando Negrão, anunciou ainda um conjunto de propostas para as empresas do concelho.

"São as empresas que criam postos de trabalho. E também precisam de apoio para poderem continuar a criar postos de trabalho, até porque estão com custos de produção elevadíssimos. E não as quisemos deixar de fora", disse.

"Outra medida que propomos é a criação do Gabinete de Apoio ao Investidor, que já estava contemplada no nosso programa eleitoral em 2021 e que tem como principal objetivo prestar um serviço de atendimento acompanhado e personalizado a cada uma das empresas, para ajudar a agilizar processos internos, para as empresas se poderem estabelecer em Setúbal ou até as empresas que já cá estão", acrescentou.

Os eleitos do PSD na Câmara de Setúbal anunciaram ainda a apresentação de uma proposta para a redução de taxas para as empresas, incluindo "a derrama para empresas com um volume de negócios superior a 150.000 euros".

"O PSD entende que as medidas que foram apresentadas pelo Governo ficam muito aquém daquilo que são as necessidades das pessoas. Não concordamos com elas. Achamos que poderiam ter sido diferentes, nomeadamente a questão da redução do IVA nos bens alimentares. E, de acordo com o que tem sido feito por alguns municípios, consideramos que Setúbal também o deverá fazer", justificou Sónia Leal Martins.

"Foi nesse sentido que procurámos apresentar medidas que integrem o Orçamento para 2023 da Câmara Municipal de Setúbal, tendo, obviamente, a consciência de que temos uma Câmara Municipal que vive muito de empréstimos bancários e que tem uma situação financeira delicada", acrescentou, admitindo que a maioria CDU na autarquia sadina já mostrou abertura para acolher algumas das propostas social-democratas.