A deliberação aprovada, em abril, pelo executivo da Câmara do Porto para desvincular a autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) deverá ser aprovada esta segunda-feira em Assembleia Municipal com a ajuda do PSD, através da abstenção, sabe o CM. A concretizar-se, será a primeira vez que um município bate com a porta à ANMP, agora liderada pelo socialista Luís Salgueiro.









