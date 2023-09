São 13 listas que lutam pelo poder nas eleições legislativas da Madeira, este domingo, com o PSD à procura de se manter na liderança do governo regional, lugar que ocupa desde 1976.

PSD defende 47 anos de poder numa luta a 13



Ao lado do CDS na coligação Somos Madeira, os sociais-democratas confiam na reconquista do poder, com o atual presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, a colocar a fasquia alta: ou ganha a maioria ou vai embora.









