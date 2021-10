PSD denuncia "insuportável" fatura da luz em Portugal e BE critica privatizações na energia

A bancada do PSD no Parlamento Europeu alertou esta quarta-feira para o preço "insuportável" da fatura da luz em Portugal, numa altura de crise energética, enquanto o BE criticou as privatizações da REN e EDP, "protegidas pela Comissão Europeia".

Intervindo num debate sobre a escalada dos preços da eletricidade devido aos aumentos globais no gás, na sessão plenária do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo, o eurodeputado Paulo Rangel (PSD) assinalou que, "no mercado ibérico, nunca a eletricidade esteve com um preço tão elevado", precisando que a fatura da luz, "que já era das mais elevadas da Europa face ao nível de vida, é agora praticamente insuportável".

"Se nada se fizer urgentemente ao nível europeu e de cada governo nacional, este não será apenas um inverno do nosso descontentamento, será um inverno do nosso congelamento", assinalou o eleito social-democrata.