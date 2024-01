PSD destaca 'realismo" de mensagem do Presidente da República

O Partido Social-Democrata (PSD) destacou esta segunda-feira o realismo da mensagem de Ano Novo do Presidente da República e garantiu que está a "construir uma alternativa" para dar resposta aos desafios de 2024.

Reagindo à mensagem na sede nacional do partido, em Lisboa, a vice-presidente social-democrata Margarida Balseiro Lopes considerou que o realismo de Marcelo Rebelo de Sousa "contrasta com o tom do discurso do Governo".

O chefe de Estado emitiu uma "mensagem de exigência" mas também "de esperança", sublinhou.

Questionada sobre se o PSD está preparado para responder aos "mais e mais difíceis" desafios que Marcelo Rebelo de Sousa antecipa para 2024, a vice-presidente garantiu que o partido está "concentrado em apresentar uma alternativa às pessoas", que responda aos "problemas no acesso à saúde, à educação e à habitação".