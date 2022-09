PSD diz que demissão de Temido mostra "desorientação" de um Governo "sem rumo"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta sexta-feira que a demissão da ministra da Saúde é sinal de "desorientação" de um Governo que está "sempre a reboque" dos acontecimentos e que "mais parece estar em fim de mandato".

"São tudo indícios, infelizmente, de que temos um Governo hesitante, um Governo que não tem rumo, um Governo que não tem capacidade, nem vontade transformadora, nem reformista", considerou o social-democrata na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Em declarações aos jornalistas na AgroSemana - Feira Agrícola do Norte, e a propósito da saída da ministra da Saúde, Marta Temido, o presidente do PSD considerou que este é um sinal do "desnorte e desorientação" do Governo de António Costa.