PSD diz que números da abstenção das presidenciais contrapõem previsão mais negativa

O vice-presidente do PSD Salvador Malheiro afirmou este domingo que os primeiros números da abstenção vêm "contrapor uma previsão mais negativa", congratulando todos aqueles que exerceram o direito de voto e organizaram o ato eleitoral.

"Estes primeiros números que nós temos da afluência vêm precisamente contrapor essa previsão mais negativa, portanto, as primeiras palavras do PSD são para congratular todos os nossos concidadãos pela forma como exerceram o seu direito e dever neste dia", disse o social-democrata aos jornalistas, na sede do PSD/Porto.

Numa primeira reação do partido às projeções dos resultados das Eleições Presidenciais, Salvador Malheiro aproveitou ainda para deixar "uma palavra de enorme reconhecimento público" a quem esteve na organização e planeamento deste ato eleitoral, sobretudo às pessoas que no terreno implementaram de forma "muito competente" todas as mesas eleitorais.

O vice-presidente do PSD enalteceu o trabalho dos autarcas, presidentes de câmara e de juntas de freguesias, assim como todos aqueles que fizeram parte das mesas eleitorais.

"O povo português revelou uma enorme maturidade política e percebeu da importância deste ato eleitoral", vincou.

Salvador Malheiro deixou as leituras políticas deste ato eleitoral, nomeadamente os resultados do candidato apoiado pelo PSD e restantes para o presidente do partido, Rui Rio.